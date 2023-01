De Laurentiis: il messaggio per Vialli e la lotta ai tumori

Aurelio De Laurentiis ha scritto un messaggio per ricordare Gianluca Vialli, morto a 58 anni a Londra causa di un tumore.

Gianluca Vialli è stato un uomo fantastico, amato e rispettato da molti. La sua scomparsa a causa di un male terribile, come il cancro, è stata una grande perdita per il mondo del calcio e per chi lo ha conosciuto.

Vialli ha avuto una carriera straordinaria sia come calciatore che come allenatore, vincendo diversi trofei e raggiungendo il successo a livello internazionale. Tuttavia, la sua vera grandezza non risiedeva solo nella sua abilità sportiva, ma anche nella sua umanità e generosità.

Morte Vialli: De Laurentiis ricorda la battaglia contro i tumori

In tanti hanno voluto ricordare Vialli, lo ha fatto Giacomo Raspadori per il Napoli, ma lo hanno fatto anche tantissimi uomini di sport, ma non solo. Anche il presidente del consiglio Giorgia Meloni ha voluto ricordare il campione ex Sampdoria, Juventus, Cremonese e Chelsea.

De Laurentiis nel suo messaggio per Vialli ha ricordato anche quanto sia importante la lotta ai tumori. Ecco cosa ha scritto il presidente del Napoli sui social: “Un male terribile si porta via un uomo fantastico come Gianluca Vialli. Nel suo ricordo facciamo ogni sforzo per sostenere la ricerca contro i tumori. Ciao Gianluca, grande campione“.

Un messaggio accorato quello del numero uno della SSCN che ha voluto mettere in evidenza come la perdita di persone come Vialli ci ricorda quanto sia preziosa la vita e quanto sia importante lottare per la salute e il benessere di tutti.