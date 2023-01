LDT: “Teatrini televisivi contro il Napoli: Biasin deride gli azzurri. Abbiamo una certezza…”

Il Napoli vittima di ingiustizie mediatiche e arbitrali: Alcuni tifosi partenopei lanciano un appello a Napolipiu.com.

LDT, lettere dai tifosi. Una lettera aperta inviata alla redazione di Napolipiu.com da alcuni tifosi del Napoli denuncia le ingiustizie subite dalla squadra azzurra in campo e nell’informazione mediatica. I firmatari esprimono preoccupazione per l’arbitraggio scandaloso di cui sono stati vittime e chiedono all‘Ordine dei Giornalisti di intervenire sulla qualità dell’informazione diffusa da alcune trasmissioni sportive, sottolineando l’importanza della deontologia professionale e il diritto del Napoli a giocare in un campionato equo.

I tifosi azzurri adenunciano le discriminazioni subite in campo e nei media

“Gent. Direttore, prima di tutto complimenti per l’unicità del vostro sito nel deserto mediatico napoletano del copia – incolla. Come facciano i tifosi napoletani a seguire simili siti resta un mistero.

Dopo lo scippo di Milano, gli sportivi azzurri hanno dovuto sopportare pure i teatrini televisivi di Mediaset e Gold. Non si riesce a capire chi rappresentano De Maggio e Vigliotti in questi pittoreschi contesti. Noi non ci sentiamo rappresentati da chi non dice una sola parola sullo scandaloso arbitraggio andato in onda a Milano”.

Un appello all’Ordine dei Giornalisti per la qualità dell’informazione sportiva

“Ma lasciamo perdere, per favore anche perché non è questo il nocciolo della questione. Siamo convinti che l’Odg dovrebbe intervenire su certa informazione che esce fuori da determinate trasmissioni sportive. Vero che per libertà di stampa siamo sessantesimi nel mondo ma se non ricordiamo male la stessa Odg aveva pesantemente richiamato i suoi iscritti sul piano deontologico dopo le tristi vicende di Calciopoli. Pare, però, che nulla sia cambiato. A partire dalle fantasiose telecronache (si veda i commenti sul rigore negato alla Salernitana o le botte rifilate agli azzurri a Milano), ai commenti, passando per moviole taroccate e le solite immagini mancanti a seconda degli eventi, i cosiddetti giornalisti italici non ci fanno proprio mancare nulla”.

Arbitraggio scandaloso e informazione distorta: il Napoli vittima di pregiudizi mediatici

“Dopo lo scandaloso arbitraggio di Sozza gli sportivi di mezza Penisola hanno pure dovuto sorbirsi l’irrispettosa derisione di Biasin. Ora pare proprio che i cosiddetti garanti della democrazia non denunciano più le ingiustizie sociali (in questo caso calcistico) ma si esaltano quando a subirle sono le altre squadre antagoniste del trio di Milano e Torino. E se non bastasse tutto ciò, Pressing ci ha fornito pure il rimbrotto di Sabatini sui torti subiti dalla Juventus. Dopo lo scandalo Sozza ci mancava anche questo. Cosa si fa per un like in più. I napolisti napoletani si sono affrettati subito a riportare le amenità di Sabatini dandole per oro colato e senza nemmeno confutarle. Ma come si fa a parlare di Juventus penalizzata dopo lo scippo di Verona? Siamo certi direttore e si rassegnino i fans azzurri che con questa informazione e questi arbitraggi che fermano il Napoli e favoriscono il Milan non c’è trippa per gatti nel campionato italico”.

Luca O., Fernando P. Gaetano L., Gennaro P., Ernesto F., Salvatore E. Giuseppe R.