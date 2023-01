Sampdoria-Napoli: c’era un rigore netto su Kvaratskhelia, ma a Gazzetta non interessa

Sampdoria-Napoli: l’arbitro Abisso ha fischiato due rigori per la squadra di Spalletti, manca il terzo quello su Kvaratskhelia.

In tanti si stanno stracciando le vesti per il rigore concesso da Abisso per fallo di Murru su Anguissa. Tanti addetti ai lavori hanno commentato negativamente il penalty che l’arbitro ha concesso dopo aver guardato attentamente le immagini al Var. Abisso ha avuto tutto il tempo per guardare, comprendere e mettere in pratica il regolamento ed ha deciso per il rigore.

Ma Gazzetta ha piazzato un bel 3 in pagella per Abisso. Mentre per Ayroldi che ha annullato due gol regolari alla Cremonese durante la sfida con la Juve, non è stata usata la stessa mano pensate.

Il tutto accade nella settimana di Napoli-Juve. Sarà un caso ma anche oggi Gazzetta dopo due giorni da Napoli-Sampdoria ha voluto dedicare un altro spazio sul presunto errore di Abisso per il rigore concesso ad Anguissa. Rigore che è stato anche sbagliato da Politano quindi completamente ininfluente in termini di risultato. Ma evidentemente Gazzetta ha voluto calcare la mano, chissà per quale motivo.

Magari per lo stesso motivo per cui non si trova traccia in tv, nei salotti dei criticoni e dei moviolisti, del fallo netto di Leris su Kvaratskhelia. Il contatto falloso è netto ma né Abisso né il Var sono intervenuti per decretare il calcio di rigore al Napoli: eravamo al 20′ del primo tempo e la partita poteva cambiare. Per questo fallo nessuno si è scandalizzato, nessuno ha alzato la voce, nessuno ha bocciato Abisso.

L’arbitro è stato messo in cattiva luce, come se avesse favorito il Napoli, che invece è stato addirittura danneggiato. In questo scenario si arriverà alla partita Napoli-Juve, che può valere un pezzo di scudetto, sia per l’una che per l’altra squadra.