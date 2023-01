Gazzetta: voto 3 all’arbitro di Sampdoria-Napoli. Alvino rispolvera il “vento del Nord”

L’arbitro Abisso riceve 3 in pagella per la sfida Sampdoria-Napoli. Il direttore di gara ha concesso due rigori agli azzurri ed ha espulso Rincon.

Gazzetta dello Sport giudica nettamente insufficiente la prova di Abisso e gli piazza un 3 in pagella. Ecco il commento al voto: “Inconcepibile il primo rigore per il Napoli, dato cin collaborazione con il Var Valeri. E il secondo non lo vede. Il palermitano non è nuovo a errori del genere“.

Chissà perché Gazzetta dello Sport non aveva punito pesantemente anche Ayroldi dopo Cremonese-Juventus. Ricordiamo che l’arbitro in quel caso fischiò un fallo a Dessers per una spinta impercettibile, annullando di fatto un gol. Ma il Var annullò anche un gol di Valeri per posizione di fuorigioco, che dal fermo immagine sembrava non esserci. In quella situazione Ayroldi prese 5,5 in pagella.

Va ricordato che Abisso in Sampdoria-Napoli ha assegnato i due rigori andando a riguardare l’azione al monitor, quindi aveva tutta la possibilità di non decretarli, soprattutto il primo. Sul voto di Gazzetta ad Abisso, è intervenuto anche Carlo Alvino che ha scritto: “Poi si rizelano quando qualcuno parla di “vento del nord” … unici ad aver dato 3 in pagella ad Abisso. Incorreggibili. Faziosi oltre la decenza. Stanno preparando il terreno…“.