Alvino sbotta contro Gazzetta: “Indecenti” – Ecco perché

Carlo Alvino contro Gazzetta dello Sport. Sul portale di Gazzetta si mette ancora in evidenza il primo rigore concesso al Napoli contro la Sampdoria.

Gazzetta sembra aver avviato una crociata contro l’arbitro Abisso reo di aver concesso due rigori ed una espulsione a favore del Napoli. Molto contestato il primo rigore per il Napoli per contatto Murru-Anguissa. Da notare che l’arbitro a velocità di gioco non aveva concesso il penalty, poi richiamato al Var e vivisezionate le immagini ha deciso di concedere la massima punizione. Purtroppo la Serie A non trasmette gli audio del Var (chissà perché) e non concede nemmeno le interviste agli arbitri (chissà perché), altrimenti si potrebbe fare chiarezza sul motivo per cui Abisso ha concesso il rigore al Napoli, rasserenando gli animi.

Invece gli arbitri continuano a trincerarsi dietro i loro “no comment”, mentre di ascoltare l’audio del Var nemmeno a parlarne. Gazzetta dopo aver dato voto 3 in pagella all’arbitro Abisso, mentre ha graziato Ayroldi in Cremonese-Juventus, ha deciso di ritornare sui fatti di Napoli-Sampdoria.

Dopo due giorni dalla sfida su Gazzetta si analizza ancora il contatto Murru-Anguissa che ha portato al rigore fischiato da Anguissa. Rigore poi sbagliato da Politano, quindi ininfluente sul risultato finale. Sembra esserci una sorta di accanimento. Sarà per questo che il posto di Gazzetta dello Sport ha fatto scoppiare la rabbia di Carlo Alvino che sui social ha scritto: “Vi siete fumati la peggiore telenovela sudamericana … ogni giorno una puntata … indecenti!“