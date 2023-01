Sampdoria-Napoli, la denuncia: “Ricordo Vialli sporcato dai cori Napoli colera”

Sampdoria-Napoli la deputata Loizzo denuncia: “Cori Napoli colera durante il minuto di silenzio per Gianluca Vialli“.

La partita tra Sampdoria e Napoli di domenica 8 gennaio, è stata un incontro ad alto tasso emozionale, non solo per il risultato finale di 2-0 in favore degli ospiti, ma anche per la commozione suscitata dalla scomparsa di Gianluca Vialli, una bandiera della Sampdoria e della città di Genova. Prima di iniziare la partita, tutto lo stadio di Marassi ha tributato un minuto di silenzio in ricordo di Vialli, ma questo momento di rispetto sarebbe stato rovinato, secondo quanto denuncia l’onorevole Simona Loizzo, deputato della Lega e membro della commissione Cultura alla Camera, da cori come “Napoli colera“.

Lega – Loizzo: “Cori Napoli colera durante Sampdoria-Napoli“

La Loizzo ha espresso il suo sdegno per questo episodio e ha dichiarato che chiederà l’audizione del presidente della Figc Gravina perché il calcio italiano offre spettacoli vergognosi sia negli stadi che fuori, e spesso connotati da episodi di razzismo. Ha anche sottolineato come sia stata sporcata la memoria di un grande uomo come Vialli e anche quella di Sinisa Mihajlovic, anch’esso vittima di razzismo durante la sua carriera di giocatore e allenatore.

Questo episodio evidenzia ancora una volta l’importanza di combattere il razzismo e le discriminazioni nello sport e nella società in generale, e di rispettare i momenti di silenzio dedicati ai personaggi che hanno lasciato un segno nella storia dello sport e della cultura italiana.

Il coro “Napoli colera” durante Samdporia-Napoli infanga oltremodo le figure di questi due calciatori. Ma conferma anche l’enorme razzismo che c’è contro i napoletani. Ricordiamo i cori di Verona, ma anche quelli degli juventini per tornare all’ultima giornata di Serie A. Insomma sembra che nessuno voglia tifare la propria squadra, ma tutti siano concentrati ad offendere il Napoli e la gente napoletana, sarà una sorta di ossessione.