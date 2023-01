Caressa: “I campionati non si vincono a gennaio. Napoli-Juve, ecco cosa penso”

Fabio Caressa parla del Napoli campione d’Inverno, ma anche della sfida Napoli-Juve del 13 gennaio 2023 allo stadio Maradona.

Il giornalista è intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘Il Bello del Calcio’: “Parlare di campione d’inverno è un concetto anacronistico. I campionati non si vincono di certo a gennaio, inoltre conosco bene la scaramanzia dei tifosi del Napoli. Bisogna uscire dalla retorica e dire che il campione d’inverno non è campione di niente, perché i titoli si vincono a giugno“.

Caressa si sofferma anche sulle prestazioni del Napoli che “fino ad ora ha giocato ad un livello nettamente superiore rispetto agli altri, questo anche grazie a Spalletti che sta facendo un ottimo lavoro facendo giocare benissimo la sua squadra sia in Italia che in Champions League. Ma anche Spalletti ha ribadito che ad oggi non si è vinto ancora nulla. È una questione di mentalità, anche perché chi gira la primo posto a metà stagione non è detto che poi vinca lo scudetto”.

Il giornalista di Sky si sofferma anche su Napoli-Juventus e dice: “Fino ad ora il Napoli ha giocato un calcio migliore rispetto ai bianconeri. Ma la squadra di Allegri realizza molto rispetto a quanto produce. Come spesso accade la verità sta nel mezzo, ma la sfida tra Napoli e Juve non è decisiva. La squadra di Spalletti dovrà solo preoccuparsi di giocare come sa“.