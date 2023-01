Come sta Kvaratskhelia: il piano di ripresa per Napoli-Juve

Kvicha Kvaratskhelia giocherà Napoli-Juve. Spalletti a lavoro per recuperare la migliore condizione fisica del georgiano.

Napoli-Juventus è la sfida della 18sima giornata di Serie A che si gioca allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 21.00 del 13 gennaio 2023. Gli azzurri scendono in campo contro la seconda in classifica. Sarà Spalletti contro Allegri, con i bianconeri che devono assolutamente vincere se vogliono riaprire in maniera decisa la corsa scudetto, mentre il Napoli si può permettere anche di accontentarsi di un pareggio. Nonostante l’atteggiamento attendista non sia la carta migliore dei partenopei.

Napoli-Juve: le condizioni di Kvaratskhelia

In questa settimana Spalletti lavora per preparare la sfida ai bianconeri, tenendo conto anche delle condizioni fisiche dettate dagli impegni ravvicinanti. Da valutare anche la condizioni di Kim in vista di Napoli-Juventus. Il difensore sudcoreano è uscito a scopo precauzionale alla fine del primo tempo della sfida con la Sampdoria, per un indurimento del polpaccio.

Un altro giocatore da recuperare ad ogni costo in vista di Napoli-Juve è Kvaratskhelia. Il Mattino si sofferma sulle condizioni del giocatore georgiano, apparso non al meglio nelle prime due uscite del 2023. Sul quotidiano viene sottolineato che lo stato di forma del georgiano è “lontanissimo parente di quello di fine estate. Eppure c’è un dato altrettanto evidente, Spalletti non ha alcuna intenzione di mollare la presa sul suo jolly offensivo. Lo sta coccolando, lo riempie di parole al miele e continua a schierarlo titolare. Sarà così anche contro la Juventus, quando potrebbe essere la serata ideale per spezzare l’incantesimo e ritrovare il Kvaratskhelia che aveva fatto girare gli occhi a mezza serie A“.