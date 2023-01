Tensione tra Spalletti e Allegri: 16 mesi di silenzio tra i due allenatori, ecco cosa è accaduto

Il rapporto tra gli allenatori Luciano Spalletti e Max Allegri è interrotto da 16 mesi, come rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Nonostante ciò, Luciano continua a considerare Max “il primo della classe”. La tensione tra i due è molto alta, con l’ultimo episodio risalente all’11 settembre 2021, quando i due si scontrarono negli spogliatoi. Spalletti, in sala stampa, disse: “Ho sempre perso con lui e la prima volta che l’ho battuto lui viene a farmi la morale“.

La sfida tra Napoli e Juventus è sempre calda

La partita Napoli-Juventus, in programma per questo venerdì al Maradona, promette di essere particolarmente incandescente, sia per la rivalità storica tra le due squadre che per il clima teso tra gli allenatori. In passato, entrambi hanno allenato squadre avversarie e hanno avuto scontri verbali in passato.

Due allenatori che non si lasciano intimidire

Entrambi gli allenatori sono noti per la loro forte personalità e per non farsi intimidire facilmente. Spalletti e Allegri rifuggono dalle banalità e dalla plastica ruffianeria, preferiscono semplicemente assecondare se stessi e evitano la diplomazia. Nonostante l’interruzione delle comunicazioni, entrambi continuano a considerarsi l’uno il migliore dell’altro.

La tensione tra Luciano Spalletti e Max Allegri è pronta a raggiungere nuove altezze in occasione della sfida di venerdì, che si preannuncia estremamente accesa. Entrambi gli allenatori sono consapevoli che in quella partita c’è una verità nascosta, che il divario di sette punti tra Napoli e Juventus può diventare un abisso o un dettaglio, può scatenare deliri o alimentare conflitti psicologici, può ribaltare gerarchie stabilite e può rimettere in discussione ciò che era stato stabilito.

È probabile che entrambi gli allenatori vogliano dimostrare il proprio valore in questa partita, e ci si può aspettare una gara emozionante e piena di tensione non solo tra le squadre, ma anche tra le panchine.