Kim a rischio per Napoli-Juve, le notizie da Castel Volturno

Napoli-Juve a rischio per Kim Min-jae. Il difensore è uscito per infortunio in Sampdoria-Napoli, viene monitorato dallo staff medico.

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha fatto sapere che l’infortunio di Kim non è grave. Il difensore è uscito per un indurimento del muscolo, quindi è stato sostituito a scopo precauzionale, per evitare che il problema diventasse più grave. Ma ovviamente le sue condizioni dovranno essere monitorate in questi giorni che anticipano Napoli-Juve, sfida in programma il 13 gennaio 2023 allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45.

Napoli-Juve: le condizioni di Kim

Corriere dello Sport fa sapere che il sudcoreano viene tenuto sotto osservazione dallo staff sanitario. Questo fa capire che l’attenzione è ancora alta intorno ad uno dei migliori difensori della rosa partenopea e della Serie A.

La sensazione in questo momento è che Kim possa giocare Napoli-Juve, ma oggi dovrà arrivare le vera indicazione. Ieri c’è stata sola una seduta di scarico, quindi nessun test importante a livello muscolare. La squadra si ritrova a Castel Volturno e le condizioni di Kim saranno valutate nuovamente dopo un allenamento più duro, in cui i muscoli vengono maggiormente sollecitati. La buona notizia è che Spalletti ha sostituito in tempo Kim, questo abbassa il rischio di una sua assenza durante il match con la Juve. Inoltre il difensore, anche durante il Mondiale, ha dato dimostrazione di voler giocare sempre, anche con qualche piccolo problemino fisico. Dunque ad oggi le possibilità che Kim scenda in campo al Maradona sono alte, ma il test di oggi al Training Center di Castel Volturno sarà importante per capire la sua reazione dopo il problemino accusato con la Sampdoria.