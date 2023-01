Scontri tifosi Roma e Napoli. Le chat: “I napoletani le hanno date, pure tante…” – AUDIO

Scontri tra tifosi Roma e Napoli all’autogrill Badia al Pino, le chat whatsapp svelano i retroscena: “I napoletani stano aspettando”.

Una pagina di cronaca orribile quella registrata all’autogrill di Badia Al Pino, come non se ne vedevano da anni. Gli scontri tra ultras Roma e quelli del Napoli sono frutto di un retaggio che deve essere superato in qualsiasi modo, per assicurare a tutti la possibilità di viaggiare e di vedere in tranquillità una partita di calcio.

Intanto quanto accaduto fa salire alta la tensione per Napoli-Juve, dove si incontrano due tifoserie tradizionalmente non amiche. Los Stadio Maradona è sold out, compreso il settore ospiti. Ci sarà una riunione dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, per prendere eventuali decisioni e restrizioni.

Scontri tifosi Napoli e Roma, le chat whatsapp

Repubblica in edicola oggi effettua un focus su quanto accaduto all’autogrill di Badia Al Pino, scontri durati circa in quarto d’ora molto violenti.

Ecco i contenuti di alcune chat che raccontano gli scontri tra ultras Roma e Napoli: “Il lavoro non si prospetta facile anche perché la maggior parte dei teppisti indossava cappucci e aveva i volti travisati. S’indaga anche sulle comunicazioni telematiche.

Da domenica sera circolano in rete audio di whatsapp ( la cui autenticità però è tutta da dimostrare) con frasi del tipo: «I napoletani le hanno date, pure parecchie, anche qualche napoletano era ferito. I napoletani hanno fatto una bella azione, studiata nei minimi particolari. I romanisti ci stavano, sono scesi, si sono compattati per andare allo scontro » . O anche: « Ne hanno accoltellato uno, a un altro hanno spaccato gambe e braccia. Sono passati dal sottopasso». Tranne il tifoso romanista poi arrestato, però, non risultano altri feriti. Non si esclude che qualcuno abbia scelto di non andare in ospedale per non essere individuato come uno dei partecipanti agli scontri“.