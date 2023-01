Bergomi: “Una giocata di Chiesa, mi ha ricordato Maradona”

Beppe Bergomi mette a confronto una giocata di Federico Chiesa e Diego Armando Maradona durante il ‘Club’ di Sky.

L’ex difensore dell’Inter commenta in questo modo la sfida tra Udinese e Juventus, mettendo in risalto una giocata di Chiesa che mi ha “ricordato quella di Maradona fatta a San Siro contro l’Inter: stop di petto e calcio al volo senza nemmeno che la palla toccasse terra“.

Napoli-Juve si avvicina e l’ambiente, anche quello mediatico, sembra essere sempre più caldo. Basti pensare ad esempio che l’arbitro Abisso è stato punito da Gazzetta con un 3 in pagella per presunti errori durante Sampdoria-Napoli. Mentre sempre Gazzetta dello Sport aveva dato il voto di 5,5 all’arbitro Ayroldi che si era inventato un gol annullato a Dessers per un fallo inesistente. Mentre in collaborazione col Var aveva anche annullato un gol in fuorigioco alla Cremonese, con Valeri che dal fermo immagine sembra scattare in esatta posizione regolare.

Il tutto accade giorni prima di Napoli-Juve, una sfida delicatissima in cui i bianconeri si giocano la possibilità di ritornare in corsa per lo scudetto. Il Napoli ha sette punti di vantaggio sulla squadra di Allegri che vince da otto partita consecutive, senza subire gol. Se la Juve non dovesse fare risultato pieno a Napoli, l’ipotesi scudetto si allontanerebbe, ma ovviamente non sarebbe un discorso già chiuso, visto che c’è tutto il girone di ritorno ancora da giocare.