Arbitro Napoli-Juve: Rocchi ha già deciso, ecco il nome

Gianluca Rocchi sceglierà Daniele Doveri come arbitro di Napoli-Juve, la decisione del designatore anticipata da Corriere dello Sport.

Trovare l’arbitro giusto per una sfida così importante è importantissimo. Anche perché la settimana prima di Napoli-Juve è stata anticipata da una serie di pressioni importanti. Basti pensare che Gazzetta dello Sport due giorni dopo Napoli-Sampdoria, stava ancora parlando ancora di un presunto errore di Abisso per il rigore concesso ad Anguissa. Episodio ininfluente in termini di risultato, dato che Politano ha sbagliato il rigore. Il designatore Rocchi per la sfida del Maradona non punterà su Orsato, che era già stato escluso dalla lista dei papabili.

L’arbitro di Napoli-Juve? Sarà Doveri

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Perché il migliore, nella visione di Gianluca Rocchi, che il designatore lo fa di mestiere (anche con coraggio e dedizione), risponde al nome di Daniele Doveri, 45 anni, ex internazionale (ha lasciato il posto con Valeri al duo Chiffi-Pairetto, non una grandissima mossa), presidente della sua sezione (Roma1).

Con quella di venerdì, per Doveri si tratterà del terzo Napoli-Juve diretto in carriera. I due precedenti hanno sorriso alla squadra azzurra, anche in maniera decisa. L’ultima volta, sempre al Maradona: finì 1-0, bastò un rigore di Insigne, era il marzo del 2021. La prima volta, invece, il Napoli non la dimenticherà facilmente: il 17 giugno del 2020, in piena epoca-Covid, toccò all’allora internazionale romano dirigere la finale di coppa Italia in un Olimpico deserto, 120 minuti senza reti poi dal dischetto sbagliarono Danilo e Dybala e il trofeo finì nelle mani di De Laurentiis“.

A quanto pare la scelta di Doveri come arbitro di Napoli-Juve è stata una scelta presa per mancanza di alternative. Insomma, secondo il quotidiano sportivo, senza Orsato la scelta di Doveri era praticamente obbligata.