Politano rigorista, arriva la bocciatura di Del Genio: “L’agitazione non aiuta”

Matteo Politano ha sbagliato un rigore in Sampdoria-Napoli. Paolo Del Genio: “Non deve calciare lui i penalty“.

Il giornalista nel corso di ‘A Tutto Napoli’ su Tele A ritorna a parlare del rigore sbagliato da Politano durante la sfida con la Sampdoria: “Lo dico senza girarci troppo intorno. Per me Politano non deve più calciare i rigori. Già con il Milan ci era andata bene e la cosa doveva chiudersi lì“.

Del Genio poi aggiunge: “I bravi rigoristi sono quelli che non lasciano intuire dove tireranno, mentre nel caso di Politano il portiere era già pronto a lanciarsi sul lato del tiro. Ovviamente ogni rigorista ha un angolo preferito, ma poi bisogna sempre avere più soluzioni. Anche perché tutti i portieri studiano chi calcia dal dischetto. Altra cosa che non mi è piaciuta è l’agitazione che c’è quando bisogna calciare un rigore. Chi non è il tiratore designato deve starsene buono“.

Sul rigorista del Napoli è intervenuto Spalletti che ha spiegato che non c’è alcuna confusione. Spalletti ha detto che Kvaratskhelia è il rigorista, ma poi sul terreno di gioco non calcia lui dal dischetto. Con la Sampdoria, Kvaratskhelia era in campo ma dagli undici metri si è presentato Politano.