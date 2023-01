Spalletti: “Il rigorista è Kvaratskhelia, doveva tirarlo lui. Non fate giochini…”

Luciano Spalletti in conferenza stampa dopo Sampdoria-Napoli ammette: “Il rigorista del Napoli è Kvaratskhelia, doveva trare lui“.

L’allenatore toscano ha analizzato la vittoria del Napoli con la Sampdoria ed ha detto: “Tutte e due le squadre hanno giocato un’ottima partita. Non era facile contro la squadra di Stankovic che è rimasta in partita fino alla fine, anche con un uomo in meno. Vialli e Stankovic non concedevano nulla durante le partite, li potevi battere solo se eri più bravo“.

Spalletti ha anche ammesso che il rigorista del Napoli è “Kvaratskhelia per me doveva battere lui il rigore. Ho chiamato Juan Jesus per indicarglielo. Poi se un calciatore in campo si fa carico di volerlo tirare, allora vuol dire che ha forza e personalità. Questa è una cosa normale e positiva, non cercate di fare giochini con me“.

Resta il fatto che Kvaratskhelia non ha calciato il rigore, nonostante fosse in campo. Ecco perché al secondo tentativo è intervenuto Spalletti per indicare chi dovesse calciarlo e dal dischetto è andato Elmas che ha fatto gol.

Spalletti sul georgiano aggiunto: “Oggi ha giocato una buona partita. È entrato in campo ha fatto le sue giocate e ci ha aiutato molto anche in fase di non possesso. Gli ho visto fare le sue solite serpentine. Poi ho cinque sostituzioni e faccio quello che mi pare“.