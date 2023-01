Sampdoria-Napoli 0-2. Gli azzurri sbancano Marassi e lanciano un segnale al campionato

Sampdoria-Napoli 0-2: Osimhen e Elmas portano al primo successo del 2023 la squadra di Spalletti.

Nel giorno dedicato alla memoria di Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic, il Napoli supera la Sampdoria per 2-0 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conquistando il primo successo del 2023.

Inizio shock per il Napoli

La partita inizia subito con uno scontro in area tra Anguissa e Murru, che viene segnalato dal VAR come rigore per il Napoli. Tuttavia, la trasformazione di Politano viene respinta da Audero. Nonostante questo, la Sampdoria non riesce a sfruttare l’occasione e, al contrario, è il Napoli a passare in vantaggio con Osimhen, che segna il gol del vantaggio con un preciso piattone su assist di Murru.

Napoli in vantaggio anche in 10 uomini

Nel primo tempo, la Sampdoria fatica a reagire e il Napoli, nonostante il rigore fallito, riesce a mantenere il controllo del match. Tuttavia, la situazione si complica per gli ospiti quando Rincon viene espulso per un fallo su Osimhen. Nonostante questo, il Napoli riesce comunque a mantenere il vantaggio di un gol alla fine del primo tempo.

Elmas chiude il match con un rigore nella ripresa

Nel secondo tempo, la Sampdoria cerca di riprendere il controllo del match, ma non riesce a trovare il gol del pareggio. Al contrario, è il Napoli a sfiorare il raddoppio con diversi tiri dalla distanza. Alla fine, arriva l’episodio decisivo: un rigore per il Napoli, trasformato da Elmas, che mette al sicuro il risultato finale di 2-0 per gli ospiti.

La vittoria permette al Napoli di salire a +7 sulla Juventus in classifica

Con questa vittoria, il Napoli si porta a +7 sulla Juventus in classifica e si prepara al prossimo impegno in campionato.

Risultato finale: Sampdoria-Napoli 0-2

Dopo la sconfitta contro l’Inter, il Napoli è tornato alla vittoria battendo la Sampdoria per 2-0. Nonostante alcune prestazioni non al top da parte di giocatori chiave come Kvara e Min-Jae, e un Politano poco incisivo, gli azzurri sono riusciti a portare a casa il risultato grazie al gol di Osimhen e al rigore trasformato da Elmas. Ora il Napoli si prepara alla sfida decisiva contro la Juventus, una partita che potrebbe valere buona parte dello scudetto.

Tabellino

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo (dal 46′ Zanoli), Nuytinck, Murru; Leris, Vieira (dall’84’ Paoletti), Rincon, Augello; Verre (dal 55′ Villar); Gabbiadini (dal 46′ Djuricic), Lammers (dall’84’ Montevago). Allenatore: Stankovic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Min-jae (dal 46′ Rrahmani), Jesus, Mario Rui; Anguissa (dal 69′ N’Dombele), Lobotka, Elmas (dall’87’ Raspadori); Politano (dal 61′ Zielinski), Osimhen, Kvaratskhelia (dal 61′ Lozano). Allenatore: Spalletti.

GOL: Osihmen (N), Elmas (N)

ASSIST: Mario Rui (N),

AMMONITI: Murru (S), Murillo (S), Juan Jesus (N), Anguissa (N), Leris (S),

ESPULSI: Rincon (S),

ARBITRO: Abisso