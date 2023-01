Osimhen, il gigante dell’attacco del Napoli: la sua presenza fa la differenza

Il Napoli vince contro la Sampdoria grazie anche alla prestazioni super di Osimhen, il gigante dell’attacco azzurro. La sua presenza in campo fa sempre la differenza

Osimhen è il gigante dell’attacco del Napoli e la sua presenza fa sempre la differenza. Nella sfida di stasera contro la Sampdoria, ha sbloccato il match segnando un gol da vero attaccante di talento, poi ha fatto espellere Rincon con una accelerazione devastante. Gli avversari sono stati costretti a raddoppiare su di lui, lasciando spazi agli altri che, però, non sono stati sfruttati al meglio. Osimhen offre anche diverse alternative di gioco a Spalletti, dimostrando di essere a proprio agio sia colpendo di testa che attaccando la profondità o giocando sui piedi.

La sua presenza in campo è inestimabile per il Napoli, che conta sempre su di lui per fare la differenza e portare a casa la vittoria. Osimhen è un vero trascinatore per la squadra, capace di fare la differenza con le sue giocate e di mettere in difficoltà gli avversari con la sua forza e il suo talento. Senza di lui, il Napoli perde un pezzo fondamentale della sua forza offensiva. Ogni volta che entra in campo, Osimhen dimostra di essere un vero campione, pronto a fare la differenza per la sua squadra.