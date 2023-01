“Kvara sotto shock per il furto: serve uno specialista per aiutarlo”: questo è il pensiero del giornalista Antonio Corbo

“Perché Khvicha Kvaratskhelia è ancora appannato? Dobbiamo capirlo”. La domanda se la pone Antonio Corbo, giornalista de La Repubblica ed opinionista sportivo. Intervistato dalla redazione di Radio Marte, la illustre penna del quotidiano nazionale entra nel dettaglio di una vicenda che tiene in apprensione i tifosi partenopei: “Attenzione: il georgiano è in leggerissima ripresa. Ce la mette tutta, ma si è bloccato subito dopo il furto subito a novembre e non si è ripreso: da allora, si sono incrociati gli esiti dello shock e la lombosciatalgia, che gli ha impedito di giocare le partite successive”.

Per Corbo Kvara ha bisogno di uno specialista per dimenticare il furto

Corbo prosegue: “Io spero che qualche specialista importante riesca a capire cosa sia successo e ci dica se sia ancora in fase di convalescenza. In tal caso, spero che questa convalescenza finisca presto. Questo ragazzo è destinato a diventare uno dei primissimi giocatori europei, quindi è bene che torni ai suoi livelli. Ho una particolare simpatia per lui, perché mi sembra un bravo ragazzo che viene da una famiglia sana e da una gioventù vissuta nel candore. Spero – conclude Corbo – abbia il futuro che merita”.