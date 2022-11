Kvaratskhelia, furto nella casa di Napoli: ecco cosa hanno rubato i ladri

Furto nella casa di Kvaratskhelia: il Corriere dello Sport rivela che è stata rubata un Mini Countryman dai ladri

Khvicha Kvaratskhelia ha subito un furto nella sua casa di Cuma, vicino a Napoli. A darne notizia in anticipo è l’edizione online della testata giornalistica Corriere dello Sport che scrive: “Brutta disavventura per Khvicha Kvaratskhelia, che ha subito un furto nella sua casa di Cuma, vicino a Napoli. I ladri hanno rubato una macchina, una Mini Countryman. Per lui nessuna conseguenza. Il talento georgiano ha già sporto denuncia al commissariato di Pozzuoli, però oggi è andato ad allenarsi regolarmente con la squadra”.

Kvarataskhelia è l’ultima vittima dopo Theo Hernandez

Kvaratskhelia è solo l’ultima vittima di furti e rapine che, da tempo, riguardano i calciatori d’Italia e del Mondo. Appena qualche settimana fa è avvenuto al capitano e terzino sinistro del Milan Theo Hernandez che, assieme alla moglie, ha vissuto una notte di grande paura. Per fortuna non ha avuto conseguenze, perché i ladri hanno fatto razzie nella loro casa di Milano e poi sono scappati, dopo aver aggredito la compagna Zoe. Da anni colpire i calciatori e le loro famiglie è diventato un obiettivo di malviventi senza scrupoli, che anziché prendere una strada sensata per lavorare, preferiscono rubare e mettere paura. Atti vergognosi che tutti si augurano finiscano presto.