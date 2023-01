Vincono Roma, Atalanta e Lazio: Milan, Inter e Juve devono guardarsi le spalle

La Roma vince con la Fiorentina con doppietta di Dybala. Tre punti anche per la Lazio di Sarri contro il Sassuolo di Dionisi.

La Roma vince vince 2-0 con la Fiorentina, la Lazio vince con lo stesso punteggio ma fuori casa contro il Sassuolo. Vince anche l’Atalanta che ha distrutto la Salernitana col punteggio di 8-2. Dopo questi risultati Roma, Lazio e Atalanta hanno 34 punti in classifica. A 37 punti ci sono Inter e Juventus, mentre a 38 c’è il Milan.

Al primo posto della classifica di Serie A dopo 18 giornate c’è il Napoli a 47 punti. Vista la classifica forse Inter, Juventus e Milan dovrebbero cominciare a guardarsi le spalle, oltre che pensare ad acciuffare il Napoli. Il quarto posto è fondamentale per i bilanci delle società e non raggiungere la qualificazione alla Champions League sarebbe devastante per club come Inter e Juventus che già hanno bilanci molto compromessi. Inoltre la Juve deve fare i conti anche con le accuse della Procura di Torino, ma deve difendersi anche durante il processo sportivo del 20 gennaio perr la questione delle plusvalenze fittizie. Processo che potrebbe portare anche a pesanti penalizzazioni si bianconeri.