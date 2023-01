Tardelli: “Spalletti è stato fortunato, va detto…”

Marco Tardelli alla Rai ha commentato il momento del Napoli, che attualmente è primo in classifica in Serie A con 9 punti di vantaggio sul Milan.

Il Napoli ha vinto 5-1 con la Juventus confermando il suo posto in vetta alla classifica di Serie A. Tardelli alla Rai commenta in maniera positiva il momento del Napoli che sta dominando il campionato ed attualmente ha una sola sconfitta, quella contro l’Inter alla prima partita del 2023.

“Il Napoli sta facendo davvero molto bene, ma va detto che Spalletti è stato anche fortunato. Fortuna che deriva dal fatto che il tecnico azzurro ha avuto ben pochi calciatori impegnati al Mondiale, mentre le altre squadre hanno avuto più convocazioni. Questo fa sicuramente la differenza. Anche perché Spalletti ha potuto allenare la sua squadra per un mese con quasi tutti gli effettivi a disposizione. Mentre le altre squadre impegnate nella lotta scudetto non hanno potuto farlo“.

Attualmente il Napoli è primo in classifica ed ha 9 punti di vantaggio sul Milan che è al secondo posto. A dieci punti di distanza ci sono Inter e Juventus. Gli azzurri in questa prima parte di stagione stanno legittimando la vetta della classifica con prestazioni di alto livello che stanno stupendo anche in Europa.