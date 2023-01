Iannicelli: “Il Napoli può vincere la Champions League. Sono sicuro”

Peppe Iannicelli commenta le prestazioni del Napoli e si dice sicuro che la squadra di Spalletti possa vincere la Champions League.

Il giornalista ai microfoni di Canale 21 dice: “Tutti dicono he sia una cosa impossibile. Invece io sarei pronto a puntare su un Napoli vincitore della Champions League. Io penso che possa accadere qualcosa come avvenne al Chelsea in passato. Attualmente il Napoli è tra le squadre più forti d’Europa e nella partita secca può vincere contro chiunque“.

Iannicelli ha poi aggiunto: “Ad oggi se mi chiedessero di dover scegliere tra l vittoria della Champions League e lo scudetto io sceglierei sicuramente la vittoria in Coppa. Al momento possiamo dire che il Napoli, tra tutti i campionati Europei, sarà l’unica squadra ad aver conquistato il titolo già ad aprile. Anche perché lo scorso anno fu il Napoli a perdere lo scudetto non l’Inter a vincerlo. In questa stagione invece gli azzurri hanno un grande vantaggio “.