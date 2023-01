La Salernitana affonda: l’Atalanta segna 8 gol. Balla la panchina di Nicola

Atalanta-Salernitana finisce 8-2, i campani subiscono una pesante sconfitta nella diciottesima giornata di Serie A.

La squadra di Davide Nicola viene letteralmente annientata dalla da quella di Gian Piero Gasperini. Già nel primo tem il punteggio è di 5-1 con gol di Boga, Lookman, Scalvini, Koopmeiners e Hojlund. In mezzo il pareggio di Dia.

Ma l’Atalanta non si ferma nemmeno nella ripresa, ne segna altri 3 sempre Lookman, ma anche Ederson e Zortea. Per i campani in gol Caviglia.

Ora trema la panchina di Davide Nicola che era già vicino all’esonero qualche settimana fa. La prossima partita della Salernitana sarà con il Napoli. La trasferta sarà vietata ai tifosi azzurri dopo gli scontri tra ultras della Roma e del Napoli.