“Osimhen pensa solo al Napoli” l’agente respinge le big europee

Calciomercato Napoli – l’agente di Victor Osimhen parla dell’interesse della Premier League per l’attaccante di Luciano Spalletti.

Dodici gol in Serie A, tredici stagionali: Victor Osimhen segna a raffica. La doppietta messa a segno contro la Juventus dimostra ancora di più che oramai il nigeriano è un attaccante con i fiocchi. Ma Spalletti se la ride perché sa che Osimhen può crescere ancora di più. Ma sul giocatore oramai c’è l’interesse delle grandi squadre europee. Già in estate c’è stato un forte pressing del Manchester United, con Jorge Mendes che ha cercato di fare di tutto per portare Cristiano Ronaldo al Napoli e Osimhen allo United.

Ma Aurelio De Laurentiis ha sempre rifiutato la cessione chiedendo almeno 100 milioni di euro. Ora la quotazione del presidente del Napoli per Osimhen è addirittura aumentata.

Osimhen parla l’agente: “Felice al Napoli”

Ecco le parole di Roberto Calenda, agente di Osimhen, al Corriere dello Sport: “Victor è un talento naturale, fisicamente devastante , credo che la chiave sia la continuità. E’ stato penalizzato dagli infortuni e ora riesce a esprimere con serenità il suo potenziale. Sta lavorando bene con la squadra, crescono intesa e armonia, e con i consigli di Spalletti migliora continuamente. E ’ nel pieno della maturazione.

Le grandi d’Europa sono in agguato? Il focus è sul Napoli. Victor sta bene, è felice e perfettamente integrato con la gente. Allo stadio è il primo a fare festa, a ballare con i tifosi. Il suo obiettivo è vincere con questa squadra e regalare un sogno a una città che ama. Non esiste altro che questo“.