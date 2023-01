Osimhen devastante, e volevano darci quel ‘pacco’ di Cristiano Ronaldo

Victor Osimhen è diventato leader e bomber del Napoli ma in estate Jorge Mendes voleva fare lo scambio con Cristiano Ronaldo.

Dodici reti in Serie A, doppietta con la Juventus, sempre più leader del Napoli. Questo è attualmente Victor Osimhen. Una crescita costante da parte del centravanti nigeriano, che accompagnato da Spalletti sta trovando la sua dimensione ideale in maglia azzurra.

Il tecnico del Napoli se la ride, perché sa che Osimhen può crescere ancora di più, ha capito da tempo che ha potenzialità incredibili. Praticamente una scommessa già vinta da Aurelio De Laurentiis che lo ha prelevato dal Lille per circa 80 milioni di euro solo tre stagioni fa, ma che ora potrebbe rivenderlo per un prezzo base molto più alto. Il valore del cartellino di Osimhen si attesta intorno ai 140 milioni di euro, ma la stagione non è ancora terminata.

Eppure in estate si parlava di un addio di Osimhen, direzione Manchester United. Il potentissimo Jorge Mendes ha provato in tutti i modi a favorire questo passaggio, con la speranza di portare Cristiano Ronaldo al Napoli. Il portoghese sognava di poter giocare la sua ultima parte di carriera in un club che giocasse la Champions League ed il Napoli sembrava la destinazione ideale.

Ma lo scambio Ronaldo-Osimhen sarebbe stato un vero ‘pacco’ per il Napoli, sotto ogni punto di vista. Il portoghese è stato un campione devastante, in grado di vincere qualsiasi cosa ma pretendeva che gli fosse pagato un ingaggio da 28 milioni di euro a stagione. Inoltre Ronaldo a 37 anni suonati non è più quello di una volta, anche a livello tecnico e tattico e non avrebbe mai potuto assicurare lo stesso dinamismo che Osimhen mette sul terreno di gioco in ogni partita.

Che Ronaldo sia sul viale del declino lo dimostra il fatto che in Europa nessuno ha voluto puntare su di lui. Quindi ha puntato su un ritiro dorato con l’Al Nassr, che tra ingaggio, bonus e sponsor gli assicura qualcosa come 200 milioni di euro a stagione. Insomma mica, male. Ma sicuramente lo scambio Osimhen-Ronaldo, non avrebbe di certo favorito il Napoli.