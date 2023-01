Espn – Osimhen è super: lo ‘prenota’ il Manchester United

Victor Osimhen sta segnando con grande regolarità con il Napoli, il giocatore piace al Manchester United.

Da tempo il club inglese ha messo gli occhi addosso all’attaccante nigeriano. In estate si parlava di Osimhen al Manchester United e Cristiano Ronaldo in azzurro. Il portoghese si è offerto più volte al Napoli, ma il club partenopeo non ha mai accettato la proposta, tenendosi stretto Osimhen.

Ma questo non significa che l’interesse intorno al giocatore nigeriano sia andato a scemare. Il Manchester United con ten Hag sta cercando di ricostruire una rosa di grandi eccellenze, investendo pesantemente sul mercato. Secondo quanto riferisce Espn, l’interesse del Manchester United per Osimhen non si è mai allentato. Anzi il club di Premier League tiene in grande considerazione il nigeriano che fino ad ora ha segnato 11 gol in stagione, nonostante un infortunio che gli ha fatto saltare sei partite.

Lo United valita anche Kane del Tottenham per la prossima stagione. L’assalto verrà dato a giugno quando il Manchester ha intenzione di avviare grandi manovre per l’attacco, cercando di strappare Osimhen al Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis fino alla scorsa stagione chiedeva almeno 100 milioni di euro per cedere il suo gioiello. È molto probabile che al termine di quella in corso il prezzo del cartellino aumenterà ancora. Anche perché Osimhen è diventato un leader del Napoli, ambientandosi sempre di più nel tessuto sociale della città e della società.