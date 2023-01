Ventura: “Il Napoli gioca un grande calcio: il merito è di Spalletti”

Gian Piero Ventura ritiene che il Napoli gioca un grande calcio e che il merito principale è di Luciano Spalletti

Il Napoli vince e convince. Il rendimento strepitoso dal punto di vista dei punti conquistati va a braccetto con il bel gioco che gli azzurri propongono in ogni gara che hanno giocato, qualsiasi sia la competizione. Di Lorenzo & soci mettono in campo le idee e le strategie che vengono preparate e provate durante gli allenamenti, sotto la guida di Luciano Spalletti. Ed è proprio il tecnico di Certaldo il profilo che sta brillando insieme a tutti i calciatori partenopei. Per molti addetti ai lavori è lui il valore aggiunto del Napoli. Tra questi l’ex commissario tecnico della Nazionale, Gian Piero Ventura, nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss: “Ho avuto modo di seguire con una certa continuità la squadra azzurra e devo dire che non sono sorpreso per i risultati che sta conquistando”.

Il tecnico Gian Piero Ventura ha poi aggiunto: “La sconfitta contro l’Inter non mi aveva preoccupato: ero convinto che il Napoli si sarebbe ripreso quanto prima. Quella di Milano è stata una battuta di arresto che ci poteva stare considerando anche la forza dell’avversario. Ma il Napoli può arrivare fino alla fine perché gioca un grande calcio e il merito principale è di Luciano Spalletti che sta massimizzando le risorse a propria disposizione”.