Negli USA studiano l’attacco del Napoli. La squadra di Spalletti potrebbe ha una media realizzativa che potrebbe arrivare da 109 a 133 gol.

Il Napoli sta attirando l’attenzione negli Stati Uniti con la sua media realizzativa che può raggiungere da 109 a 133 gol. Il New York Times lo ha definito “l’attacco più devastante del calcio europeo”. Con 64 gol in 24 partite, il Napoli sta elevando il calcio a spettacolo e trasformando la normalità in un capolavoro dell’arte moderna. I media americani hanno cominciato a studiare il Napoli e le tattiche di Spalletti. Su molti quotidiani e portali americani la squadra azzurra rientra tra le notizie principali sullo sport europeo.

Napoli quasi magico

Il Napoli sta sublimando il calcio e trasformandolo in un’esperienza spettacolare e quasi magica. La squadra sta attirando l’attenzione anche per i suoi record, con la possibilità di superare il primato di Sarri e raggiungere quota 100 gol per la stagione. Il 5-1 sulla Juventus è stato un detonatore che ha lasciato il segno e rappresentato un’impresa da celebrare.

strapotere partenopeo

Il Napoli sta giocando un calcio diverso, straripante e felice, con un primato in classifica che trasforma in delirio. Con cinque gol al Verona, sei all’Ajax e quattro al Liverpool, la squadra sta dimostrando una capacità realizzativa unica.

I record del Napoli

I 64 gol del Napoli rappresentano un’aspettativa e persino una proiezione per il futuro, con la possibilità di superare il primato di Sarri e raggiungere quota 100 gol per la stagione. Dipenderà dal cammino in Champions League e Coppa Italia, ma il Napoli è già capace di fare meglio.

Oltre i cento

La prima volta che il Napoli andò oltre quota cento gol fu nella stagione 2013-2014 sotto la guida di Rafa Benitez, che instillò un respiro internazionale e diede forma alle visioni. La squadra si ripeté l’anno successivo e poi con Sarri, raggiungendo 106 e 115 gol. Il Napoli ora si è impadronito di un’autorevolezza che esprime gioiosamente il calcio.