Spalletti: “A Napoli si parla del gioco di Sarri, eppure non ha vinto nulla…”

Luciano Spalletti in conferenza stampa prima di Napoli-Juventus, ha fatto anche un riferimento al gioco di Maurizio Sarri.

Il Napoli di Maurizio Sarri ha fatto scuola. Il suo gioco ha incantato l’Italia e l’Europa e non è stato più replicato, né al Chelsea, tantomeno alla Juve, ma nemmeno alla Lazio. Un mix di giocatori e di mentalità che difficilmente si riuscirà più a ritrovare. L’invenzione di Mertens prima punta al post di Milik. Quella catena di sinistra con Hamsik, Ghoulam e Insigne. Insomma tutto bellissimo, è mancata solo la vittoria: sfuggita per un soffio nel 2018.

Oggi Luciano Spalletti in conferenza stampa ha parlato anche del Napoli di Sarri. Il tecnico toscano ha detto: “Ho in mente Sarri. Un allenatore che al Napoli non ha vinto nulla, eppure sento parlare solo del suo calcio. Questa è una grande qualità ed ha un grande valore. A me queste cose qui piacciono tantissimo. Perché a Napoli c’è stato un altro grandissimo come Benitez, che ha vinto un paio di titoli, eppure si parla molto di più di Sarri. A volte si lascia il segno più con quello che il visibile, rispetto ad una situazione conquistata senza un lavoro evidente sul terreno di gioco“.