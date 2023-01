De Ketelaere: da zero assoluto, c’è chi lo paragona a Kvaratskhelia

Charles De Ketelaere sta deludendo al Milan con zero gol in stagione, il suo acquisto è stato paragonato a quello di Kvicha Kvaratskhelia.

I due giocatori hanno la stessa età (21 anni) e sono sbarcati nel campionato di Serie A nella stagione 2022/23. Ma le similitudini tra il georgiano ed il belga al momento terminano qui. Nonostante un periodo di appannamento Kvaratskhelia resta comunque importante per il Napoli ed i numeri surclassano quelli di giocatore del Milan.

Fare meglio di De Ketelaere è anche semplice, visto che fino ad ora il calciatore ha collezionato 25 presenze, con 1020 minuti giocato e 0 gol segnati, con appena 1 assist a referto. Nemmeno con il Torino in Coppa Italia è riuscito a fare la differenza, giocando più vicino alla porta, ma senza alcun risultato tangibile.

Kvaratskhelia e De Ketelaere: il confronto

I numeri di Kvaratskhelia, al netto di tre partite saltata nelle ultime giornata del 2022 ed un inizio di 2023 opaco, sono nettamente migliori. Il georgiano ha collezionato 19 presenze, con 8 gol, 10 assist e 1385 minuti giocati, prendendo in considerazione solo le sfide a livello di club e quindi non la Nazionale.

Ma il paragone tra De Ketelaere e Kvaratskhelia si fa anche sul prezzo: il belga è stato strapagato 32 milioni di euro, il georgiano è costato 10 milioni di euro. Secondo la valutazione di Transfermarkt.it il prezzo del cartellino di Kvaratskhelia è già lievitato a 60 milioni di euro. La differenza sta anche dal punto di vista mediatico. A Milano i tifosi sembrano preservare il loro calciatore, così come fanno i media, sottolineando che ha solo 21 anni e che deve crescere.

Mentre Kvaratskhelia per qualche partita non al massimo, viene già messo sul banco degli imputati. C’è chi addirittura sottolinea che è ancora traumatizzato per il furto dell’auto, cercando del marcio in un ambiente, quello azzurro, che è sereno e compatto e sta aiutando Kvaratskhelia a trovare la forma migliore.