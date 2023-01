Daspo per 30 tifosi Juve: si erano picchiati tra di loro

È scattato il Daspo per 30 tifosi della Juve per i fatti accaduti lo scorso 15 ottobre in occasione del derby col Torino.

Il 15 ottobre 2021, durante il derby tra Juventus e Torino, una rissa scoppiata nel settore ospiti dello Stadio Olimpico Grande Torino ha visto un confronto tra gruppi ultras della Juventus per stabilire la leadership in una curva orfana di guide dopo che il processo “Last Banner” ha condannato in primo grado sei capi ultras bianconeri per vari reati, tra cui associazione a delinquere.

Il Questore della città ha emesso 30 provvedimenti Daspo, da uno a cinque anni, con otto obblighi di firma, nei confronti di appartenenti ai gruppi ultras della Juventus. Ventiquattro dei destinatari delle misure, secondo le indagini della Digos del capoluogo piemontese, avrebbero partecipato allo scontro.

Derby Torino-Juve: scattano i Daspo

Gli ex Drughi, ora chiamati ‘SanMarco 1988’, gli ex ‘Tradizione’, oggi ‘Gruppo Storico’, gli ex ‘Viking’, oggi ‘Milano 1986’, gli ex ‘Nuclei Armati Bianconeri’, oggi ‘Genova’ e i neonati ‘La 12 Curva Sud’, gli ex ‘Drughi Asti Praia’, sono tra i gruppi coinvolti nello scontro.

Inoltre, sei Daspo ai tifosi Juve, sono stati emessi perché il 6 novembre, durante Juventus-Inter, gli ultras hanno allontanato con violenza e minacce altri tifosi estranei al contesto ultras, metodi sottolineati proprio nell’inchiesta della Procura di Torino che ha portato al processo ‘Last banner’.