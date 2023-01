Juve i convocati di Allegri per la sfida col Napoli: non c’è Vlahovic!

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Juve, al Maradona non ci sarà Dusan Vlahovic.

La sfida tra Napoli e Juventus si gioca il giorno 13 gennaio 2023 alle ore 20.45. Max Allegri e Luciano Spalletti si sono punzecchiati in conferenza stampa, anticipando quella che sarà un match in campo molto tosto. Entrambi sanno che la gara è molto importante sia per la corsa scudetto, ma anche dal punto di vista psicologico. La Juve deve vincere per mettere il fiato sul collo al Napoli e portarsi a quattro punto di distanza.

Gli azzurri potrebbero giocare anche per il pareggio, ma poi devono stare attenti al rientro del Milan che dista 7 punti. Inoltre il Napoli dopo aver perso con l’Inter non può permettersi un’altra sconfitta, mentre con una vittoria darebbe ancora più forza alla sua leadership.

Allegri: c’è Di Maria tra i convocati della Juve che sfida il Napoli

Il tecnico dei bianconeri non potrà avere Vlahovic per il match dello stadio Diego Armando Maradona. Il serbo oramai è diventato un mistero. L’attaccante ha giocato con la Nazionale serba al Mondiale in Qatar, ma non riesce a trovare continuità con i bianconeri. L’ex Fiorentina doveva essere la punta di diamante di Allegri, ma al momento fa davvero grande fatica a brillare. Anche perché il gioco del tecnico toscano della Juve non esalta le manovre offensive.

Tra i convocati della Juventus c’è Di Maria uscito per un problema fisico dalla sfida con l’Udinese, mentre manca ancora Paul Pogba. Il centrocampista francese non è ancora pronto per rientrare in campo dopo un lunghissimo infortunio.

Ecco i convocati di Allegri per Napoli-Juve