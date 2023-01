Napoli-Juve, Maifredi: “Allegri ha detto una c***ata in conferenza stampa”

A proposito di Napoli-Juve, Maifredi ritiene che Allegri ha detto una c***ata in conferenza stampa sul fatto che è decisiva solo per gli azzurri

Gigi Maifredi, ex allenatore della Vecchia Signora, ha espresso il suo pensiero su Napoli-Juve, in programma domani allo stadio “Diego Armando Maradona” nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli sta proponendo un bellissimo gioco, la Juventus ha vinto le ultime otto gare grazie alla solidità difensiva”.

Per Maifredi non è vero che la partita sarà decisiva solo per il Napoli

“Massimiliano Allegri ha dichiarato in conferenza stampa che la gara del Diego Armando Maradona sarà decisiva solo per il Napoli? Questa è una c***ata. Non è assolutamente così. Se la compagine di Luciano Spalletti dovesse portare a casa i tre punti estrometterebbe di fatto la Juventus dalla lotta per la conquista del titolo. Sarebbe infatti decisamente complicato recuperare ben dieci punti dalla capolista”, ha proseguito Gigi Maifredi nel corso del suo intervento.

“Come fanno a dire che la Juventus è l’anti Napoli, dopo che ha vinto 8 partite tutte allo stesso modo. Io credo che l’inno alla bellezza del gioco sia un qualcosa da fare sempre, invece, molti giornalisti si schierano dalla parte della vittoria”.