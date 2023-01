Spalletti, risposta piccata ad Allegri: “Inutile mettersi la barba finta, la Juve non si accontenta del quarto posto”

Luciano Spalletti risponde per le rime ad Allegri, dicendo che è inutile mettersi la barba finta, perché la Juve non si accontenta del quarto posto

Tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri non è solo una sfida sul campo. I due trainer toscani, rivali da una vita, fanno della dialettica un aspetto rilevante del proprio spessore. Nelle conferenze stampa che accompagnano i vari confronti in carriera, spesso i due si sono punzecchiati e non poteva mancare un botta e risposta a distanza anche stavolta.

Alle parole di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa mattutina, il trainer di Certaldo ha risposto per le rime: “Capisco per Allegri sia conveniente camuffarsi da comprimari, ma per una Juventus imbottita da campioni è impossibile nascondersi, certi investimenti si ripagano solo con lo Scudetto e la vittoria della Champions. Inutile mettersi il cappello e la barba finta, la Juventus non può puntare al quarto posto”.

Nel corso della conferenza stampa Spalletti ha poi risposto sull’affermazione di Allegri che lo ha etichettato come buffo: “Lui è il più bravo di tutti, lo dice il palmares, m’inchino al suo palmares, lui mi sta sopra, ho solo da imparare da lui. Chi deve avere più paura? Quando si vestono maglie di questo livello la vedo dura andare a giocare le partite avendo paura, nessuna delle due squadre ha paura, entrambe le squadre hanno giocatori forti e giocheranno per vincere. Sarà un bellissimo spettacolo, i calciatori devono tentare di vincere la partita.

Il nostro approccio? Non ascolteremo nessun discorso e dobbiamo portare dentro la settimana quello che prepariamo in settimana, siamo professionisti e dobbiamo portare dentro al campo il nostro modo di lavorare”.