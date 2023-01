Kvaratskhelia, papà: “Che emozione vederlo giocare nella squadra di Maradona”

Il papà di Khvicha Kvaratskhelia ammette che è una grande emozione vederlo giocare nella squadra di Diego Armando Maradona

Badri Kvaratskhelia, padre di Khvicha Kvaratskhelia, è emozionato nel vedere giocare suo figlio nel Napoli. Ai microfoni dei media del suo paese, il padre del fuoriclasse georgiano si è espresso sulla stagione che sta vivendo all’ombra del Vesuvio e sul fatto che gioca nel club che è legato storicamente a Diego Armando Maradona: “Personalmente, non posso che dirmi molto felice, pensando che mio figlio veste la maglia del club in cui Diego Armando Maradona ha giocato e vinto in passato, scrivendo delle pagine di storia. Sono andato a Napoli il 27 dicembre ed abbiamo festeggiato insieme il Capodanno”.

Il padre di Kvaratskhelia è felice di vedere tanti georgiani ad assistere a Napoli-Juventus

Il padre di Khvicha Kvaratskhelia ha poi proseguito nel discorso: “Tutta la nostra famiglia gli sta vicino e fa il possibile per sostenerlo. E’ stato molto emozionante, inoltre, vedere così tanti georgiani ad assistere a Napoli-Juventus: sembrava proprio di essere in Georgia, con tutte quelle bandiere allo stadio. Il ‘Maradona’ è speciale, poter guardare una partita in quell’impianto – ha terminato Kvaratskhelia senior, in passato anch’egli calciatore – è qualcosa di molto bello”.