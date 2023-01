Kvaratskhelia è il nuovo fenomeno social. Solo un calciatore del Napoli lo supera

Khvicha Kvaratskhelia, il nuovo fenomeno social del Napoli. Il giovane calciatore georgiano è il secondo giocatore della squadra ad aver raggiunto 1 milione di follower.

Khvicha Kvaratskhelia è il nuovo fenomeno social del Napoli. Il giovane calciatore georgiano è il secondo giocatore della squadra, dopo Hirving Lozano, ad aver raggiunto la straordinaria cifra di 1 milione di follower su Instagram. Un risultato incredibile per Kvaratskhelia, che fino a pochi mesi fa era ancora un calciatore semi-sconosciuto per il grande pubblico.

Ma non solo in campo, Kvaratskhelia si sta facendo notare anche fuori dal campo, grazie al suo successo sui social. Il Rubin Kazan, la sua ex squadra, non ha esitato a prendersela con la Juventus per aver scartato Kvaratskhelia nel 2021, considerando i 20 milioni richiesti troppi per il giocatore. Tuttavia, l’acquisto di Kvaratskhelia da parte del Napoli e la sua crescita dimostra che il direttore sportivo Giuntoli ha fatto un colpo straordinario e anche la Juventus ne ha risentito.

Il successo di Kvaratskhelia sui social non è solo una questione di numeri, ma dimostra anche la sua popolarità tra i tifosi e la sua capacità di conquistare il cuore dei napoletani. Grazie alla sua determinazione e alla sua dedizione, Kvaratskhelia sta diventando un vero e proprio idolo per i tifosi del Napoli e un esempio per i giovani calciatori che sognano di seguire le sue orme.