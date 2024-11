“Vi svelo cosa dico sempre ai ragazzi”: Conte fa chiarezza su Inter e Atalanta

Il tecnico azzurro prima di Napoli-Roma: “Siamo all’inizio di un percorso”. La verità su Rrahmani e Buongiorno.

Antonio Conte apre il libro dei segreti nel pre-partita di Napoli–Roma. Intervistato da DAZN, il tecnico azzurro ha parlato chiaro sulla corsa al vertice: “Dobbiamo guardare a noi stessi senza guardare gli altri, perché vorrebbe dire confrontarsi con realtà già collaudate come l’Inter che ha dominato lo scorso campionato, oppure l’Atalanta che ha vinto l’ultima Europa League”.

Sul progetto azzurro, il mister non ha dubbi: “Siamo all’inizio di un percorso e dico sempre ai ragazzi di migliorare di gara in gara”. Ogni partita, sottolinea Conte, “deve darci uno stimolo, al di là della classifica”.

Spazio anche per una riflessione su Rrahmani: “Nel calcio ci sono luoghi comuni. Lui, a prescindere da chi gli gioca a fianco, è un calciatore forte e maturo”. Poi la precisazione sul reparto difensivo: “A volte si danno giudizi singoli per i difensori centrali, ma per me la fase difensiva la fa tutta la squadra. Se li lasci scoperti, anche i più bravi sembrano esserlo meno”.

