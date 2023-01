Napoli: nove punti sulla seconda in Serie A, nemmeno Maradona ha fatto meglio

Il Napoli ha nove punti di vantaggio sul Milan la secondo posto in classifica: la Juve segue con dieci punti in meno.

La vittoria del Napoli contro la Juve ha assicurato un vantaggio importante alla squadra di Spalletti. Il pareggio del Milan col Lecce ha dato ancora più verve alla classifica del Napoli visto che ora gli azzurri hanno nove punti di vantaggio sui rossoneri.

Ecco quanto scrive Repubblica: “Sono infatti diventati 9 i punti di vantaggio sulla seconda ed è il record assoluto nei 96 anni di storia del club, visto che nemmeno nelle stagioni magiche di Maradona e dei due titoli tricolori conquistati nel 1987 e nel 1990 gli azzurri si erano goduti un primato solitario così rassicurante. Ora sono le rivali a dover rincorrere e magari a temere di perdere lo scudetto in albergo, come dimostra lo stentato pareggio a Lecce del Milan. La capolista ha una velocità di crociera esaltante per i suoi tifosi e avvilente per chi deve starle dietro, sovente arrancando“.