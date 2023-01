Gazzetta canta il ‘de prufundis’ al Milan: Napoli fuga scudetto

Il Milan pareggia con il Lecce: secondo di fila dopo quello con la Roma. Corsa scudetto intaccata, il Napoli ha nove punti di vantaggio.

La sfida di Serie A tra Lecce e Milan ha dato al Napoli la possibilità di allungare sulla seconda in classifica. Dopo la vittoria con la Juventus, gli azzurri guadagnano punti anche sull’altra diretta rivale per il titolo. Dopo la sconfitta del Napoli con l’Inter alla prima giornata del 2023, già tutti i quotidiano erano pronti ad affondare la squadra di Spalletti. Ora la situazione è ritornata più o meno come prima della sosta. Anzi in alcuni casi è migliorata, visto che il Napoli ha addirittura nove punti di vantaggio sul Milan, mentre prima erano otto.

Lecce-Milan: sorride il Napoli per la corsa scudetto

“Il Napoli, lassù a 9 punti di distanza, sembra su un altro fuso orario, più lontano di Riad. Il Milan dopo 18 partite è a -9 dal primo posto e nelle prime tre giornate del 2023, in cui aveva in programma di accorciare su Spalletti, ha accumulato ritardo. Pessimo segnale. Un dato per capire: in questo secolo nessuna squadra campione è mai stata a -9 dopo 18 giornate. Il ritmo spaventoso del Napoli incide ma non si vede un ritardo del genere dal 1998-99, quando la Juve di Lippi era a -11. Oltre i numeri, una considerazione: a gennaio si è congelata la magia. Il Milan dello scudetto, che aggrediva gli avversari, giocava insieme, creava tanto e divertiva non si vede più“.

Ma Gazzetta vede un Milan quasi fuori dalla corsa scudetto col Napoli, tanto da da scrivere che una mancata vittoria in Supercoppa con l’Inter, potrebbe portare ad una stagione con zero titoli. “Una vittoria darebbe argenteria per la bacheca e morale per ripartire. Una sconfitta porterebbe a una stagione quasi certamente senza trofei, perché la Champions è il mare degli squali e nessuno in Serie A, nell’era dei tre punti, ha mai vinto uno scudetto recuperando 9 punti in 20 turni” si legge sul quotidiano. Va ricordato che i rossoneri sono usciti anche dalla Coppa Italia contro il Torino ridotto in dieci uomini.