Milan-Torino, Tonali ne inventa una nuova: “Espulsione Toro ci ha penalizzati”

Sandro Tonali commenta Milan-Torino, sfida di Coppa Italia che i granata hanno vinto ai supplementari in dieci uomini.

Il Milan è uscito sconfitto dalla sfida di Coppa Italia contro il Torino, ma il centrocampista Sandro Tonali pensa già al futuro, anche se non manca qualche rimorso per l’uscita prematura dalla competizione. In un’intervista a Mediaset, ha dichiarato che la squadra è delusa, ma che ora dovrà analizzare gli errori commessi in questa partita e ripartire subito, sfruttando le altre tre competizioni ancora in corso.

Tonali però, ha anche sottolineato che se non “ci fosse stata l’espulsione del Torino sarebbe venuta fuori una partita diversa. Magari più semplice. Dopo quel cartellino rosso la squadra di Juric si è abbassata tantissimo e noi avevamo molta difficoltà a gestire il palleggio contro una squadra schierata“. Tonali è convinto che la squadra reagirà subito alla sconfitta a cominciare dalla prossima sfida di Serie A Lecce-Milan. Intanto si è scoperto dalle parole di Tonali, che una espulsione può addirittura creare problemi, non alla squadra che la subisce, ma a chi gioca in undici uomini. Sicuramente una novità per il mondo del calcio.