Coppa Italia: impresa Torino, batte il Milan in dieci uomini

Il Torino vince con il Milan ed accede ai quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Decisivo il gol di Adopo.

Brutto passo falso per il Milan che allo stadio San Siro di Milano esce fuori agli ottavi di finale contro il Torino. Piplo fa ampio turnover, non schiera Leao e punta su De Ketelaere come prima punta. Nel Torino invece Juric ci crede e punta sugli uomini migliori

La partita è combattuta ma nessuna delle due squadre riesce a sfondare. Al minuto 70 l’espulsione, per doppia ammonizione di Djidji sembra dare al Milan la speranza di poter chiudere la pratica. È qui che scatta il cuore Toro. Gli uomini di Juric si compattano, resistono e portano il Torino ai supplementari ed al minuto 114 arriva il gol di Adopo, centrocampista francese lanciato da Juric durante la sfida col Milan.

Per il Milan, che durante i 90′ aveva fatto entrare anche Giroud, Leao, Hernandez, e Bennacer è sicuramente una doccia fredda. Il gol del centrocampista del Toro risulta decisivo ed i rossoneri vengono eliminati.