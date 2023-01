Il Milan pareggia col Lecce: la classifica di Serie A sorride al Napoli

Lecce-Milan termina 2-2 ora i rossoneri vanno nove punti di distacco dal Napoli al primo posto in classifica di Serie A.

Il Lecce ferma il Milan allo stadio Via del Mare. I salentini riescono addirittura ad andare sul doppio vantaggio, prima con l’autogol di Theo Hernandez al 3′, poi con la rete di Baschirotto al 23′.

Il Lecce sogna di prendere i tre punti contro il Milan, ma la squadra di Pioli trova la reazione d’orgoglio con Leao al 58′ e Calabria al 70′. I rossoneri però non riescono a trovare il gol della vittoria. Secondo pareggio di fila del tanto decantato Milan che tutti davano come pronto per agguantare il Napoli al primo posto in classifica.

Gli azzurri con la vittoria sulla Juventus ed il pareggio del Milan addirittura riescono ad allungare sulle avversarie. Ora il Napoli ha 9 punti di vantaggio sul Milan e 10 sulla Juventus. Gli azzurri non hanno ancora vinto nulla ma di certo in questa ultima giornata di campionato hanno preso un bel vantaggio sulle dirette concorrenti per la vittoria di ello scudetto. Anche se mancano ancora 20 giornate alla fine. Lo sa bene Spalletti, lo sanni bene anche i calciatori, ma lo sa anche il pubblico che continua a restare uniti con l squadra ed il tecnico, credendo nel sogno.