Conte: “Raspadori sta crescendo, contento dei 41 punti. Ma io voglio sempre vincere”

Il tecnico del Napoli ha analizzato la vittoria contro il Venezia, soffermandosi sulla nuova posizione di Raspadori e sul cammino record degli azzurri.

Antonio Conte si è presentato ai microfoni di DAZN dopo la sofferta vittoria del Napoli contro il Venezia. Il tecnico azzurro ha analizzato innanzitutto la nuova posizione di Giacomo Raspadori: “Ce lo stiamo inventando come scelta. Ci sto lavorando come interno di centrocampo e per noi può rappresentare un’opzione importante. È un ragazzo totalmente coinvolto nel progetto. Dobbiamo trovare i gol di tutti e varie soluzioni. Il ragazzo si sente totalmente quel ruolo”.

Sulla partita, l’allenatore salentino ha espresso un po’ di rammarico: “Dispiace essere arrivati a 10 minuti dalla fine sullo 0-0. Sembrava una partita stregata dove abbiamo sbagliato un rigore e preso un palo. Non mi sarei stupito se fosse anche arrivata la beffa finale. Siamo stati bravi a lavorare di squadra e sbloccare la partita. Sono contento perché questa è una squadra che sta crescendo sotto ogni punto di vista, se riuscissimo a fare qualche gol in più eviteremo attacchi cardiaci in panchina”, ha scherzato Conte.

Sul cammino record del Napoli, il tecnico ha concluso: “Io parlavo di me. Anche se gioco a carte con mia figlia voglio vincere. Ho comunque aggiunto che tutti sappiamo quali sono gli obiettivi del club. Personalmente sono uno che non accetta obiettivi minimi ma sappiamo tutti da dove partiamo. Nessuno si sarebbe mai aspettato 41 punti dopo 18 giornate”.