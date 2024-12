Il Napoli batte il Venezia: il commento di Alvino è da applausi

Il giornalista napoletano celebra sui social il primato in classifica degli azzurri e sottolinea l’importanza del gol di Raspadori.

Il Napoli conquista la terza vittoria consecutiva al Maradona contro il Venezia, grazie alla rete di Giacomo Raspadori al 79′, che ha rimediato all’errore dal dischetto di Romelu Lukaku, ipnotizzato da Stankovic.

Il giornalista Carlo Alvino ha celebrato il successo attraverso i suoi canali social con un commento significativo: “L’unica serie che ci piace è ‘vincere aiuta a vincere’. Qualcuno sbaglierà sicuramente nel definire questa una ‘vittoria sofferta’, perché il Napoli non ha mai sofferto gli avversari, piuttosto è un vittoria legittima che arriva solo nel finale perché si è sprecato un calcio di rigore e di fronte c’era un bravo portiere”.

“Una vittoria che dimostra come Conte faccia sentire tutti protagonisti del progetto” – ha proseguito Alvino – “L’ingresso in campo voglioso ed il gol realizzato sono la testimonianza di come il tanto discusso Raspadori sia importante. Nel campionato dove i media nazionali narrano con magnificenza solo le vicende delle due nerazzurre, c’è un azzurro splendente che chiude il 2024 in testa alla classifica. Magari qualcuno non lo ricorderà ed è meglio rinfrescargli la memoria. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!”.