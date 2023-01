Allegri avvisa il Napoli: “Nel calcio quello che vale ora tra due mesi non vale più…”

Massimiliano Allegri dopo Napoli-Juve ha parlato anche a Sky, soffermando anche sulla corsa scudetto della squadra bianconera.

La Juventus ha perso 5-1 con il Napoli e Allegri nell’analisi a Dazn ha dato merito agli azzurri. Ma il tecnico è sotto accusa, anche perché ancora una volta ha utilizzato un atteggiamento estremamente attendista. Ad esempio Chiesa praticamente faceva il terzino: “Purtroppo in generale eravamo troppo bassi. Poi ci siamo alzati un pochino e così l’ho spostato. Ma il calcio è così, ci mancava energia e si è visto nei gol che abbiamo subito“.

Allegri parla anche di Bremer e dice: “La partita è stata storta per tutti e non solo per un calciatore. Mi dispiace per i ragazzi perché l ‘avevamo preparata bene. abbiamo cercato in tutti i modi di riprenderla, ma poi in casso il 3-1 siamo crollati. Nel primo tempo siamo stati anche in partita e potevamo pareggiarla“.

Allegri sulla corsa scudetto non si demoralizza e nonostante i dieci punti di svantaggio dal Napoli dice: “Ho imparato che nel calcio quello che vale oggi tra due mesi può essere completamente diverso. Ci sono Inter, Milan, Roma e Atalanta in corsa, vedremo cosa accadrà“.