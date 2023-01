I tifosi del Napoli si sfogano sui social: le reazioni più divertenti alla vittoria contro la Juventus

Le reazioni più divertenti dei tifosi del Napoli sui social dopo la vittoria contro la Juventus. Battute ironiche e commenti ironici sulla partita e sull’allenatore Spalletti.

La Juventus è stata sconfitta 5-0 dal Napoli, che ora guida la testa della classifica di Serie A con sette punti di vantaggio. Era un incontro molto atteso, poiché per molti era considerato la vera sfida per lo scudetto. Il Napoli, allenato da Spalletti, è riuscito a dimostrare di essere una squadra solida e ben preparata, nonostante le difficoltà incontrate nell’ultima partita. La Juventus, allenata da Allegri, aveva una grande serie di vittorie alle spalle, con 8 partite vinte e nessun gol subito. Tuttavia, il Napoli è riuscito a rompere il muro difensivo avversario e a segnare ben cinque gol.

Il popolo del web ha commentato che “hanno preso tutti insieme i gol risparmiati nelle scorse gare“. Nonostante la sconfitta, gli juventini hanno visto il lato positivo della partita, dichiarando che “è meglio prenderne 5 in un solo match che perdere 5 partite di corto muso“.

Il popolo napoletano si è divertito molto con questa vittoria, e i tifosi hanno difeso il loro allenatore, Spalletti, dalle critiche ricevute da parte di altri allenatori. Tuttavia, la mentalità vincente di questo Napoli è ciò che lo rende diverso dal passato e ciò che gli permette di continuare a lavorare bene e a vincere partite.

Inoltre, alcuni tifosi hanno commentato la partita con battute divertenti, come “E se ne va, la capolista se ne va“, cantando in riferimento alla vittoria del Napoli. Altri hanno detto che “Spalletti buffo? Non è stato un aggettivo carino da parte di un altro allenatore. C’era bisogno di una risposta in campo: o’buff’ ce l’ha rat’ sul terreno di gioco, e a dire il vero ha fatto ridere tutti noi napoletani di gioia” in riferimento alle critiche ricevute dall’allenatore del Napoli da parte di altri allenatori.

Alcuni hanno anche scherzato sulla reazione del mister Spalletti durante la partita, dicendo che “Se avessimo segnato il sesto, Spalletti si sarebbe disperato?”.