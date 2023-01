Napoli festeggia: l’aneddoto divertente del tassista dopo la vittoria contro la Juventus

Napoli: La città si risveglia all’insegna dell’Ironia dopo la vittoria sulla Juve. Nei vicoli riecheggiano i nomi di Spalletti, Osimhen, Kvaratshelia e… Allegri

Napoli al risveglio è una città piena di energia, ironia e divertimento. Dopo la notte magica in cui la squadra di calcio ha vinto contro la Juventus, i tifosi sono ancora in festa e passeggiano per le strade della città, con le maglie del Napoli addosso e gli aneddoti della partita da raccontare.

La Città che si riscopre

I quartieri spagnoli sono il cuore dell’entusiasmo napoletano: in ogni vicolo si sentono i nomi dei calciatori più amati, come Maradona, Osimhen, Spalletti e Kvaratskhelia, accompagnati da sfottò e prese in giro nei confronti dei rivali juventini. Le bancarelle che vendono le maglie del Napoli stanno facendo affari d’oro, e molti turisti si fanno fotografare davanti al murales di Maradona.

L’aneddoto del Tassista

Tra tutti gli aneddoti della notte, quello del tassista è particolarmente divertente: “Io ho accompagnato alcune mogli dei calciatori e amici georgiani di Kvaratskhelia allo stadio – racconta il tassista dopo il 5-1 storico alla Juve – e mi sono visto il primo tempo in tribuna, ma poi sono dovuto uscire: devo lavorare sennò non mangio”. Anche se si è perso uno spettacolo incredibile, la vittoria contro i rivali di sempre è così importante che il day after è fin troppo sobrio.

Il Sogno che si Avvicina

Napoli sogna, e aspetta il prossimo successo con entusiasmo e ironia. La città intera è pronta a celebrare ogni vittoria, ma soprattutto ad apprezzare la bellezza della propria città e dei propri abitanti. L’ironia e la forza dei napoletani fanno di questa città un luogo unico al mondo, dove ogni partita diventa una festa e ogni sconfitta un’occasione per rialzarsi.