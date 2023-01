Kvaratskhelia è tornato: zittisce le critiche, i voti in pagella dopo Napoli-Juve

I voti in pagella dopo Napoli-Juve esaltano Kvicha Kvaratskhelia: il georgiano autore di un gol e due assist allo stadio Maradona.

Kvaratskhelia subito dopo il gol ha zittito chi lo ha criticato ingiustamente dopo appena due partite non proprio alla sua altezza. Il georgiano è stato pesantemente preso di mira, nonostante a 21 anni e nel primo anno di Serie A, abbia già imboccato la strada giusta per crescere al meglio. Sicuramente può migliorare, sicuramente con Inter e Sampdoria non ha brillato, ma le critiche rivolte a Kvaratskhelia sono state veramente ingenerose.

Napoli-Juve: la pagella di Kvaratskhelia

Ecco i voti dei principali quotidiani al georgiano:

Corriere dello Sport 8: “Comincia subito ad aiutare Osimhen: mezza rovesciata volante, respinta di Szczesny, gol di testa di Victor che poco dopo ricambia il favore. L’assetto della difesa juventina (tre difensori contro tre attaccanti) gli facilita la vita anche perché, come càpita nel momento del gol, il raddoppio di Chiesa non c’è proprio. Tanto per gradire, assist anche per il 4-1 del suo amico nigeriano. Era appannato. Era… “.

Gazzetta dello Sport 7,5: “E meno male che non era più quello pre-sosta. Forse meno adrenalinico, ma sempre tremendamente efficace: c’è su tutti i gol, uno è proprio suo. E il cross del 4-1 è poesia”.

Tuttosport 7.5: “Il georgiano riavvicina i propri livelli standard pre Mondiale presentandosi con la mezza rovesciata che innesca l’azione dell’1-0. Poi nel finale del primo tempo si fa trovare nel posto giusto al momento giusto, ovvero in perfetta solitudine a ricevere sulla sinistra l’assist al bacio di Osimhen. Nella ripresa confeziona un cross perfetto per il nigeriano a cui restituisce il cioccolatino del primo tempo per la quarta rete”.

Il Mattino 8: “Chiesa lascia libertà e il georgiano resuscita: bel gol. Poi prende botte ma stavolta non diventa insipido. Assist strepitoso e zigzagate degne di Alberto Tomba”.

I voti in pagella di Kvaratskhelia dopo Napoli-Juve, raccontano bene quello che il georgiano ha fatto vedere sul campo. Spalletti ha recuperato al meglio uno dei suoi uomini migliori ed il sogno può continuare.