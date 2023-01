Juventus umiliata dal Napoli: i tifosi bianconeri disperati sui social

Napoli straripante, la Juventus crolla 5-1: sui social non tutti i tifosi reagiscono con ironia condividendo battute virali sui social.

La Juventus subisce una sconfitta shock contro il Napoli, che si conferma squadra di alto livello. 5-1 il risultato finale al Maradona, i tifosi della Juventus in preda alla disperazione, qualcuno ha reagito alla sconfitta con ironia, condividendo battute virali sui social.

La Juventus crolla contro il Napoli: le reazioni dei tifosi

La sconfitta della Juventus contro il Napoli ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi bianconeri, ma non mancano le reazioni ironiche sui social. La squadra di Luciano Spalletti si è dimostrata formidabile e ha sconfitto i campioni d’Italia per 5-1 al Maradona, portandosi a +10 proprio su Juventus e Milan.

Nonostante la sconfitta, molti tifosi della Juventus hanno deciso di prendere la situazione con filosofia e ironia, condividendo battute divertenti sui social. Tra queste, spicca quella di Michele Negroni, uno degli artisti del gruppo Gli Autogol e juventino, che su Facebook ha scritto: “Dai, poteva andare peggio. Potevamo prenderne 6”. La battuta ha ottenuto molti like e condivisioni, dimostrando che anche nei momenti difficili i tifosi della Juventus sanno mantenere un atteggiamento positivo.

Altri tifosi hanno deciso di ironizzare sulla situazione, scrivendo commenti come: “Meglio prenderne 5 stasera e fare tutte le cappelle della stagione in un’unica partita che perdere 5 volte di corto muso. Vediamola così” oppure “Potevamo non presentarci, avremmo perso solo 3-0”.

La Juventus subisce una sconfitta shock: i tifosi criticano Allegri

Il Napoli, d’altro canto, sta giocando un calcio fantastico e merita i complimenti per la grande prestazione di ieri sera. Tuttavia, molti tifosi della Juventus hanno criticato l‘allenatore Massimiliano Allegri, ritenendolo responsabile della sconfitta. Commenti come “Il Napoli sta giocando un calcio fantastico, ma se abbiamo rimediato questa figuraccia la colpa è solo di Massimiliano Allegri”, “Grazie Allegri per questa figuraccia” e “Massimiliano Allegri via dalla Juventus, meritiamo molto di più” sono solo alcuni dei tanti che si possono leggere sui social.

In conclusione, anche se la sconfitta contro il Napoli ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi della Juventus, molti di loro hanno deciso di reagire con ironia e sportività, dimostrando che il calcio è anche questo: uno sport che unisce e fa divertire.