Tuttosport si inchina al Napoli: spettacolare – FOTO

La prima pagina di Tuttosport, quotidiano a trazione juventina, esalta il Napoli dopo la vittoria con la Juve.

È un Napoli devastante quello visto allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Luciano Spalletti vince 5-1 contro quella di Max Allegri. Una partita senza alcuna storia, basti pensare che la parata più difficile Meret la compie su Rrahmani, che sfiora un clamoroso autogol che poteva dare il pareggio alla Juventus.

Ma il Napoli ha dominato in lungo ed in largo per tutto il match, soffrendo poco o nulla nonostante Allegri parli anche di qualche buon momento bianconero. Al termine della partita il risultato parla chiaro: gli azzurri hanno devastato i bianconeri sotto tutti i punti di vista, non solo quello del risultato. La squadra partenopea ha dominato nel gioco, mentre la Juventus non è sembrata nemmeno averla un’idea di come impostare la partita, se non rintanarsi in difesa sperando di avere qualche palla buona per colpire con qualche suo campione, vedi Di Maria, l’unico a salvarsi della truppa bianconera.

Tuttosport: la prima pagina di Napoli-Juve

Il gioco spumeggiante della squadra di Spalletti è evidente tanto che pure Tuttosport si inchina al Napoli e nella prima pagina di oggi parla di un Napoli spettacolo, che batte 5-1 la seconda in classifica e si porta a 10 punti di vantaggio sui bianconeri.

Gli azzurri sono sembrati di un’altra categoria ma come sottolineato anche da Di Lorenzo al termine del match, ma anche da Osimhen, niente ancora è stato raggiunto e quindi bisogna andare avanti in questa direzione.